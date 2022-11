Selvaggia Lucarelli | “Morta mia madre | di Covid e compromessi”

Il post più difficile sul suo seguitissimo account Instagram. È quello scritto oggi da, giornalista e giudice di "Ballando con le Stelle", noto programma Rai, in cui ha comunicato la scomparsa improvvisa della madre Nadia Agen . Già malata di Alzheimer da tempo e ...Lutto per. È la stessa giornalista che, in un post sui social, annuncia la scomparsa improvvisa della madre. 'Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di ...E' morta la mamma di Selvaggia Lucarelli. A darne notizia è stata la figlia: "Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo ...Lutto per Selvaggia Lucarelli. È la stessa giornalista che, in un post sui social, annuncia la scomparsa improvvisa della madre.