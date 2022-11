Pattinaggio di Figura | Rizzo è sesto all’NHK Trophy | in corsa per le Finali di Torino

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 19 novembre 2022) Si è concluso l’NHK, penultima tappa del Grand Prix didi. Quattro gli italiani impegnati sul ghiaccio della Makomanai Ice Arena di Sapporo. Matteo, settimo dopo il programma corto, ha scalato una posizione in classifica grazie a un libero competitivo, nonostante siano mancati all’appello i quadrupli. Il ventiquattrenne delle Fiamme Azzurre si è pertanto classificato 6° con il punteggio 240.76. Ci può essere soddisfazione per Irma Caldara e Riccardo Maglio (Accademia del Ghiaccio). La coppia d’artistico ha conquistato un prestigioso 4° posto, chiudendo con il punteggio di 164.23 e migliorando il primato personale stabilito settimana sa Sheffield. La tappa dell’Hokkaido ha portato in dote all’Italia due significativi accessi alla Finale del Grand Prix di ...