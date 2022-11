Napoli | CdS | “La chiave di Giuntoli per una grande squadra”

(Di sabato 19 novembre 2022), CDS- Come riporta il CdS ilcon il suo DS cerca davvero di costruire una rosa davvero importante convisione. “Udine a, e viceversa, in fondo è un attimo, un’idea che sorge all’improvviso, una telefonata, una chiacchierata, una serie di scambi che hanno riempito quest’ultimo ventennio o giù di lì: ne sono successe di cose, sin dall’avvento di De Laurentiis, e in quell’asse costruito immediatamente cominciando con Sosa e Berardi, ci sono finiti poi Quagliarella e Denis, Armero e Allan, Meret e Zielinski. Da Udine a, c’è un volo diretto, un linea azzurra che collega Adl e i Pozzo, amici da sempre, che nel 2004 si misero d’accordo per lasciare a Pierpaolo Marino la possibilità di ricominciare da quella ch’era già stata casa sua e che adesso ritrovano nello stesso dg il ...

Antonio Giordano , giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in ForzaSempre su Radio Marte, condotto da Gianluca Gifuni: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIl mercato non si ferma mai e il Mondiale diventa vetrina per giovani talenti: Giuntoli guarda con interesse al Camerun.L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano ...Il mercato che (non) t’aspetti è soffocato da una squadra prossima alla perfezione e in un gennaio che promette semplice perlustrazioni ...