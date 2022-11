Legge di Bilancio | Meloni | “Lunedì il varo | importanti iniziative per sostenere milioni di cittadini in difficoltà”

Forza Italia proporrà di inserire nelladiuna norma in grado di produrre "un milione di posti di lavoro" tramite l'abolizione delle autorizzazioni preventive in edilizia e non solo. Lo ha detto il leader di Forza Italia, ...Nelladi"metteremo in campo" l'abolizione delle autorizzazioni preventive e il taglio degli oneri, oltre lo stipendio, per l'assunzione dei giovani fino a 34 anni da parte delle aziende "...IVA zero su pane, latte, pasta, e riduzione al 5% su prodotti per l’infanzia e assorbenti (ma solo per un anno). Ok atteso lunedì 21 novembre ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...