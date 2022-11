la Repubblica

Asia in flessione, futures Usa oscillano L' Asia chiude la sessione in diminuzione, con gli indici cinesi e diKong fiaccati da incertezza economica ancora diffusa nel dragone, tra misure...... daKong a Marsiglia, permettono al 97 per cento del traffico internet mondiale di viaggiare ... ad esempio, nella pandemia- 19, si sono verificate in maniera quasi indisturbata. Dai tempi ... Asia, il Covid torna a far paura. A Hong Kong obitori pieni, mancano le bare Hong Kong ha affermato che potrebbe tagliare i servizi di non emergenza negli ospedali a causa dell’aumento di casi di Covid-19. Hong Kong taglia i servizi di non emergenza negli ospedali a causa del ...Le autorità sanitarie cinesi hanno affermato che il paese prevede di accelerare le vaccinazioni contro il Covid-19 e hanno anche evidenziato ... Più negativa Shanghai (-0,58%). Negativo Hong Kong ...