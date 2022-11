Clima | Legambiente | “In Italia +27% di alluvioni e trombe d’aria in un anno”

(Di sabato 19 novembre 2022)presenta il suo rapporto suline su come stia cambiando irreversibilmente. Nei primi dieci mesi del 2022 fra, nubifragi, frane, siccità e temperature roventi, sono stati 254 i fenomeni meteorologici estremi nel nostro Paese. Un dato allarmante poiché, tradotto in percentuale, significa il 27% in più di quelli dell’intero2021. Nel rapporto disul– Ilè già cambiato dell’Osservatorio Città2022 – si fa poi un paragone sull’arco temporale degli ultimi 13 anni. Dal 2010 a oggi si sono verificati in1.503 eventi estremi. Sono stati 780 i Comuni colpiti e 279 le persone che hperso la vita. Tra le regioni che maggiormente ...

È quanto emerge dal report 'Ilè già cambiato' dell'Osservatorio Città2022, realizzato da. Su 1.503 fenomeni estremi dal 2010, 529 sono stati casi di allagamenti da piogge ...La fotografia preoccupante emerge dal report "Ilè già cambiato" dell'Osservatorio CittàClima 2022 realizzato da, con il contributo del Gruppo Unipol, e diffuso nel giorno finale ...Enormi i danni già apportati e futuri per via dell'erosione costiera e la siccità, evidenzia tra l'altro il "Rapporto Città Clima 2022" di Legambiente GIOIA TAURO – Gioia Tauro Rischia di sparire per ...In agricoltura 3 miliardi di danni Con 112 eventi estremi in 10 anni, la Puglia si posizione al quarto posto della classifica delle regioni italiane maggiormente colpite dagli effetti violenti dei cam ...