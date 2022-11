Ultime Notizie – Lagarde | “Alzeremo tassi finché inflazione vicina a target”

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Prevediamo di aumentare ancora i, e il ritiro dell’accomodamento potrebbe non essere sufficiente. In definitiva,a livelli tali da riportare l’al nostro obiettivo di medio termine in modo tempestivo”. Così la presidente della Bce Christinein un intervento a Francoforte. “La portata e la velocità del nostro intervento dipenderanno dalle prospettive dell’”, aggiunge. ?Il rialzo dei costi energetici “è uno dei motivi principali per cui, insieme all’aumento dei prezzi dell’energia, l’è tornata così forte“, ha sottolineato. Gli shock innescati dalla pandemia e dalla guerra, con il rialzo dei prezzi dell’energia “stanno creando quella che ho definito una ‘nuova mappa globale’ delle relazioni economiche”, ...

Il Sole 24 ORE

Belotti , che viste lepressioni, è tornato alla calma di Palermo, città molto cara all'... Leggi i commenti News as roma: tutte le18 novembre 2022Nelleore sono arrivate indiscrezioni sulla decisione di diversi dipendenti di dare loro il benservito alla nuova Twitter di Elon Musk, dopo l'impietoso ultimatum lanciato dall'ormai ex ... Ucraina ultime notizie. Kiev: Guerra può finire prima della liberazione territori. Oltre 10 milioni ... Comunque, rispetto alle fasi finali degli ultimi anni e anche rispetto alle ultimissime edizioni di Sanremo, non ci sono sorprese eclatanti, è difficile fare davvero il tifo per qualcuno. Salvo, nel ...Firenze: Sono 2.166 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 359 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.807 con test rapido. Il numero dei ...