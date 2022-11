Sciopero 18 novembre | studenti in piazza per chiedere più sostegno per l’istruzione Tutti gli appuntamenti città per città

... giovedì 17è andata in onda una replica di Oggi è un altro giorno . Il programma infatti, non è andato in onda con una puntata inedita, per via di unodel Sindacato nazionale ...Questo chiede l'Unione degli Studenti con loorganizzato in tutta Italia per oggi 18. Alice Beccari, dell'esecutivo nazionale del sindacato studentesco, spiega poi che la ...Sciopero 18 novembre: quella di oggi sarà una giornata all'insegna delle proteste degli studenti. Una manifestazione anche a Catania. Oggi, venerdì 18 novembre, gli studenti di tutta Italia scendono ...Questo chiede l’Unione degli Studenti con lo sciopero organizzato in tutta Italia per oggi 18 novembre. Alice Beccari, dell’esecutivo nazionale del sindacato studentesco, spiega poi che la ...