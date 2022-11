Qatar 2022 | guai per Argentina e Senegal | out Mané e Nico Gonzalez

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo l’interista Correa, anche Sadionon parteciperanno al Mondiale in. Se per il fuoriclasse delle probabilità di una sua partecipazione erano già ridotte al lumicino al momento della convocazione, per l’esterno della Fiorentina è sopraggiunto un problema muscolare, dopo il recupero proprio alla vigilia della convocazione. A comunicare L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Commenta per primo Dopo l'ufficiale esclusione di ieri di Nicolas Gonzalez dalla lista dei convocati dell' Argentina per i mondiali di, arrivata a causa dello stato di forma fisica dell'esterno classe '98, pochi minuti fa la Fiorentina ha emesso un comunicato per far luce sullo stato di salute del giocatore. Questo il ...Commenta per primo Alle ore 16 scende in campo il Belgio , che si prepara ae sfida in amichevole l'Egitto. Comincia dalla panchina il milanista De Ketelaere, di seguito le formazioni ufficiali. Belgio (3 - 4 - 2 - 1): Courtois; Debast, Alderweireld, Theate; ... Mondiali Qatar 2022, parte il torneo dei diritti negati Il 20 novembre iniziano i tanto discussi mondiali del Qatar così abbiamo scelto due storie che riguardano proprio la Coppa del Mondo. La prima è quella di Josè, nostro affezionato ascoltatore ...Cristiano Lucarelli vedrà i Mondiali del Qatar conciliandoli con i tempi del lavoro: allenatore e condottiero della Ternana, sta procedendo a falcate anche nel campionato di serie B. Mai banale, mai ...