(Di venerdì 18 novembre 2022) Di ritorno dal G20 di Bali, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sono alle prese con la bozza della legge di Bilancio, che per forza di cose dovrà fare i conti con la realtà, vale a dire con le risorse realmente dipsonibili. Ci sono 30-32 miliardi a disposizione, la gran parte destinati a misure contro il caro energia, e più di un dubbio sia sull’opportunità di varare anche una disclosure sui capitali all’estero, sia su come intervenire suldidi, verso intervento soft Si sta rivelando più difficile di quanto non dicessero le promesse elettorali ridimensionare ildi. Nonostante il sussidio costi circa 8 miliardi all’anno, un’eventuale stretta sulle regole sarà soft e i ...

QuiFinanza

Il Mef, in una nota, ha chiarito che "nessun condono di carattere penale troverà posto, in ogni caso, nella", le cui misure "sono al momento in fase di valutazione politica". Pensione: Quota ...Il reperimento delle risorse per affrontare i dossier sul tavolo del governoperò il problema principale . Fermo restando che larappresenta il provvedimento che servirà a capire quali ... Manovra: resta il Reddito di cittadinanza, torna lo scudo fiscale Buongiorno. Comincia a prendere forma la prima manovra del governo Meloni. Come scrivono Andrea Ducci e Fabio Savelli, ci sono due variabili da tenere ben presente: 1. L’esecutivo è in carica da poche ...Un cardine della manovra, spiegano fonti vicine al dossier ... REINTEGRO MEDICI NON VACCINATI MA RESTA MASCHERINA IN OSPEDALI E RSA 29 Ottobre 2022 - GOVERNO: IN CDM ERGASTOLO OSTATIVO, RINVIO ...