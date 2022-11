Malore durante l' allenamento | muore calciatore di 16 anni ad Arezzo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Un ragazzo di 16mentre si stava allenando con la sua squadra di calcio ha accusato uned è morto poco dopo in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza. Il giovanedella...

...unaccusato sul campo di calcio di Laterina mentre faceva un allenamento. E' accaduto giovedì sera. Secondo ricostruzioni il ragazzo avrebbe lamentato dei giramenti di testa improvvisi...IlSecondo ricostruzioni il ragazzo avrebbe lamentato dei giramenti di testa improvvisiuna sessione di allenamenti. La seduta è stata subito interrotta ed è stata chiamata un'...Un ragazzo di 16 anni mentre si stava allenando con la sua squadra di calcio ha accusato un malore ed è morto poco dopo in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza. Un ragazzo di 16 anni mentre ...Un ragazzo di 16 anni è morto in ospedale a Arezzo dopo esser stato ricoverato d’urgenza per un malore accusato sul campo da calcio ... ha lamentato dei giramenti di testa improvvisi durante una ...