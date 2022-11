LIVE Zalgiris-Olimpia Milano 7-2 | Eurolega basket in DIRETTA | inizio disastroso in attacco per i milanesi

(Di venerdì 18 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer fortuna dell’c’è la difesa. Hines stoppa Hayes erecupera palla. Timeout televisivo.non segna davvero mai. Sono già passati cinque minuti. 7-2 Thomas prende un bel rimbalzo offensivo e segna con l’appoggio al vetro. 7-0 Smits segna due liberi e loallunga. 5-0 Smits usa bene il corpo contro Hall e segna con il semi-gancio. Pangos tutto solo da tre punti non arriva nemmeno al ferro. Un momento davvero complicato per il play canadese. 3-0 Tripla di Brazdeikis. Hall sbaglia da una parte, Ulanovas dall’altra. Dopo un minuto non si è ancora segnato. COMINCIA LA PARTITA! 18.59: Il quintetto di. Pangos, Hall, Thomas, Melli, Hines 18.57: Atmosfera meravigliosa a Kaunas. Palazzetto pieno e ...

La palla a due diKaunas - Olimpia Milano, match valevole per l'ottava giornata dell'Eurolega 2022 - 2023 , è in programma alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTAdi OA Sport! Palla a due che verrà alzata allaArena di Kaunas (Lituania) alle 19:00 ora italiana. Ci sarà anche OA Sport con la direttascritta , per aggiornarvi su ogni azione di questa sfida. Ottava giornata di stagione regolare di EuroLeague Basketball per l'Olimpia Milano, che si trova in Lituania ospite dello Zalgiris Kaunas che la precede in classifica. L'EA7 di Ettore Messina vuole ...