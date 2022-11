L' inchiesta di Federginnastica a Desio | Al momento nessun elemento per contestazioni

(Di venerdì 18 novembre 2022) AGI - "Dopo aver acquisito numerosi elementi utili il mio lavoro aper ilsi è concluso. Siamo ancora nella fase della comprensione e alnon ho trovato elementi per procedere ad alcuna contestazione". È quanto sostiene il procuratore federale della Federazione Ginnastica d'Italia, Michele Rossetti al termine delle sue giornate di audizioni presso l'Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica a. Ieri e oggi il procuratore ha ascoltato atlete, tecnici e staff dell'accademia a seguito delle denunce ed esposti formulate da alcune ex ginnaste azzurre circa vessazioni e maltrattamenti psicologici subiti. Come ha precisato Rossetti, "per ilè comunque un'indagine conoscitiva e ho ascoltato tutti". "Nei prossimi giorni - ha comunicato Rossetti - procederò con ...

AGI - Agenzia Italia

Un'indagine "dovuta e aperta d'ufficio", l'ha definita Michele Rossetti, anche oggi al centro tecnico brianzolo (nel frattempo commissariato dalla Federginnastica) per ascoltare le Farfalle della ginnastica ritmica. Ieri la direttrice Elisabetta Maccarani ha ascoltato anche il segretario generale della Federginnastica Roberto Pellentani. Il procuratore federale, Rossetti ha poi aggiunto, "i limiti dei metodi educativi sono per loro natura in continua evoluzione per migliorare il benessere stesso delle atlete".