Jasna e Infinity | 2-2 nello scontro al vertice Foligno in testa da sola

(Di venerdì 18 novembre 2022) Loalnon cambia ladella classifica del girone A della Serie A2 Femminile:pareggiano 2-2 e alla fine è un punto guadagnato da entrambe, visto che L84 e Polisportiva 1980 cadono tutte e due in casa: chi 5-3 per mano della Med Cagliari, chi 4-3 contro il Pero. Stesso discorso nel girone B, dove dopo il pari nell’anticipo dell’Arzachena arriva il 6-6 della L10 Livorno. Che rallenta in casa con la Sabina Lazio; turno pro Virtus Ciampino, di misura (2-1) sul Cus Pisa e ora un punto dalla vetta. SCOPPIA LA COPPIA – Unasquadra, invece, al comando del girone C dopo sei giornate, è l’Atletico, che soffre ma ribalta la Salernitana e approfitta al meglio del big match fra Perugia e Woman, vinto dalle napoletane ora seconde ...