Wired Italia

... dove drammi ed eccessi vengono spiattellati nero su bianco senza alcuna. Nascita della ... "I Can't Have You" nella versione cantata da Yvonne Elliman, già attrice nel cast originale di " ...L'appuntamento si articola in due filoni intrecciati: '! Festival Della Creativita'' che ha scelto il tema dellaper l'edizione 2022 come invito per tutti a ripensare la realta' ... If!: gentilezza e follia, le 2 anime della creatività ù "Facciamo un atto di gentilezza verso l'ambiente - dice Massimo Pizzocri, Amministratore delegato di Epson Italia - La decisione di abbandonare il mercato delle stampanti laser è coerente con le ...Estetica ed etica, oggi più che mai, possono e devono convivere, e certamente lo fanno nei prodotti del brand di moda Miomojo, che fin dal primo giorno ha abbracciato la strada della gentilezza e ...