Francesco Totti e Noemi Bocchi | primo red carpet di coppia

Leggi su diredonna

(Di venerdì 18 novembre 2022)escono allo scoperto e volano a Dubai per il Globe Soccer Awards al quale l’ex capitano della Roma è stato invitato in qualità di ambasciatore della Lega di Serie A. Il reddi rito li vede per la prima volta insieme, affiatati e complici. Il look scelto per l’occasione è elegante e raffinato:, sensuale dark lady, indossa un abito lungo nero con maxi scollatura mentre il Pupone sceglie un classico smoking. Liberi finalmente di vivere alla luce del sole il loro rapporto, i due si sono lasciati immortalare senza problemi dai flash dei fotografi. Sorridente e rilassatoha scherzato con i giornalisti, rilasciando anche qualche dichiarazione in merito sia ai Mondiali del Qatar che alla possibile ...