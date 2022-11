Fiorentina | UFFICIALE | lesione di secondo grado per Nico Gonzalez I tempi di recupero

Il comunicatodella Samp 'Il Consiglio di Amministrazione di U. C. Sampdoria si è riunito ... Tacopina dura però poco in Emilia e decide di lasciare, acquisendo poi la Spal(Serie A)...Commenta per primo Questo pomeriggio lasul proprio sitoha pubblicato una lunga lettera del suo centrocampista Riccardo Saponara . Al suo interno il fantasista classe '89 ha parlato di molti temi a lui molto cari: dal ...Proprio questo dettaglio potrebbe prolungare le tempistiche per il recupero, mettendo così a rischio la sua presenza per il match del 4 gennaio, quando la Fiorentina se la dovrà vedere con il Monza di ...Dopo l’ufficiale esclusione di ieri di Nicolas Gonzalez dalla lista dei convocati dell’Argentina per i mondiali di Qatar 2022, arrivata a causa dello stato di forma fisica dell’esterno classe ’98, ...