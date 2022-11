Fantamondiale | ecco i 32 rigoristi di Qatar 2022

(Di venerdì 18 novembre 2022) Chi si prenderà la responsabilità di calciare dagli undici metri? Di seguito analizzeremo i possibilidisquadra per squadra, anche in vista del: analisi squadra per squadra Argentina Senza dubbio, Leo Messi è il rigorista designato dell’Albiceleste. In caso di assenza del sei volte pallone d’oro, Lautaro Martinez è pronto a sostituirlo. L’attaccante dell’Inter si è dimostrato più volte un rigorista affidabile. Arabia Saudita Il maggior indiziato per ricoprire questo incarico è il centrocampista dell’Al-Hilal: Salman Al-Faraj. Australia Lo specialista dagli undici metri dell’Australia sarà molto probabilmente Jamie MacLaren, miglior realizzatore della sua Nazionale nell’ultimo anno. Belgio Solitamente è ...

