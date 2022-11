F1 | GP Abu Dhabi 2022 Le due Mercedes davanti a tutti nella FP1 di Abu Dhabi | 3° Charles Leclerc

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il weekend conclusivo della stagione di Formula Uno si è aperto a Yas Marina con la prima sessione di prove libere, grazie alla quale i piloti hanno potuto assaggiare le condizioni dell’autodromo edificato negli Emirati Arabi Uniti. È doveroso sottolineare che si è trattato di un turno letteralmente sui generis, poiché tanti team hanno dato spazio a piloti non titolari. Red Bull ha schierato Liam Lawson al posto di Max Verstappen; Ferrari ha mandato in pista Robert Shwartzman in loco di Carlos Sainz; Alpine ha utilizzato Jack Doohan anziché Fernando Alonso; McLaren ha affidato una vettura a Pato O’Ward, lasciando a riposo Lando Norris; Alfa Romeo ha riproposto Rober Kubica senza impiegare Guanyu Zhou; Aston Martin ha provato Felipe Drugovich, mettendo in stand-by Lance Stroll; Haas ha rilanciato Pietro Fittipaldi, accantonando Mick Schumacher; infine Williams ha proseguito la ...

