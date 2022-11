Binotto verso i saluti | Leclerc e Sainz non fanno una piega | tensione al limite in Ferrari

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 18 novembre 2022)ed il suo Team Manager volano ad Abu Dhabi per l’addio definitivo,sono tornati sulla questione, “Girano da sempre voci…” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Comincerà oggi il weekend di Formula1 che chiuderà la stagione 2022, una tappa che non avrebbe dovuto regalare tante emozioni ma perinvece Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.