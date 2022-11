(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato aEnergia una sanzione amministrativa pari a 3.500.000 euro, a Conseed e Seed, in solido, una sanzione amministrativa pari a 1.000.000 euro, a Zetagroup una sanzione amministrativa pari a 280.000 euro, a New Working, Run e Sofir, rispettivamente, una sanzione amministrativa pari a 100.000 euro. Lo comunica l’in una nota. Il procedimento è nato a seguito delle numerose segnalazioni di consumatori e di associazioni di consumatori che hanno evidenziato l’ingannevolezza di un messaggio preregistrato diffuso da una sedicente segreteria telefonica die da operatori di call center, riguardante la data di cessazione del mercato tutelato, cioè del regime di maggior tutela del prezzo nel settore dell’energia per i clienti finali di piccole ...

Adnkronos

Enel: 'Piena consapevolezza' Per quanto riguarda Enel, l'ha accertato la sua responsabilità nella mancata implementazione di un efficace sistema di controllo sulle modalità ...Messaggi ingannevoli approfondimento MediaWorld,da 3,6 milioni per pubblicità ingannevole Grazie alle numerose segnalazioni di consumatori e di associazioni di consumatori è stato ... Antitrust, multa da 5 milioni ad Enel e agenzie partner Cinque milioni di euro di multa da parte dell’Antitrust a Enel Energia e alle agenzie partner per pratiche ingannevoli nella vendita di servizi energetici. Lo rende noto in un comunicato l'Autorità ...Secondo l’Antitrust Enel mentiva ai clienti annunciando la cessazione del mercato tutelato, dichiarando persino il passaggio obbligatorio a quello libero. È capitato a tutti (o quasi) – nonostante la ...