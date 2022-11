Accoltella rivale in amore | arrestato un minore

VIBO VALENTIA - Dà un appuntamento alin amore dopo il rifiuto ricevuto da una ragazza che gli interessa e lo. E' accaduto in provincia di Vibo Valentia dove un minore è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di ...Dà un appuntamento alin amore dopo il rifiuto ricevuto da una ragazza che gli interessa e lo. E' accaduto in provincia di Vibo Valentia dove un minore è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di ...Dà un appuntamento al rivale in amore dopo il rifiuto ricevuto da una ragazza che gli interessa e lo accoltella. È accaduto in provincia di Vibo Valentia dove un minore è stato arrestato dai ...REGGIO CALABRIA – I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Reggio Calabria, stanno dando esecuzione alla confisca di beni, per un valore complessivo stimato in oltre 600mila euro ...