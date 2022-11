Tre donne uccise a coltellate in poche ore nello stesso quartiere di Roma Gli inquirenti | forse un serial killer

(Di giovedì 17 novembre 2022) Una donna colombiana sessantacinquene è stata trovata morta in tarda mattinata nella capitale in un appartamento di via Durazzo, dietro il tribunale nelPrati. Un omicidio che ha tutta l'...

Quel che rende l'omicidio ancora più inquietante è che quello della trans è il terzo cadavere scoperto stamani dopo che in mattinata, sempre nello stesso quartiere, due donne di origine cinese sono state trovate morte. Le vittime sono due donne asiatiche sulla quarantina, con ogni probabilità cittadine cinesi, e una cittadina colombiana di 65 anni. Sembra che tutte e tre lavorassero come prostitute: sono state accoltellate e si pensa che il killer potrebbe essere lo stesso. Tre omicidi ravvicinati, in poche ore, nel quartiere Prati a Roma, quartiere "bene". I primi due in via Augusto Riboty, dove all'interno di un palazzo sono state trovate due donne cinese morte. L'ipotesi è che i delitti siano avvenuti nell'ambiente della prostituzione, al quale le tre vittime appartenevano.