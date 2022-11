Titolare frantoio denunciato per gestione illecita di rifiuti

CasertaNews

...dell'oleificio di Vatolla, frazione di Perdifumo, "An. Gi. Mal.". Le sue parole disegnano ...vengono trasformati in energia in una moderna struttura che sorge poco lontano dal mio. ...... ildelCosimo Vitale e Annamaria Moliterni che assieme alle insegnanti Isabella Narciso, Emanuela Vizziello, Paola Matera ed Antonella Terranova hanno accompagnato gli alunni in un ... Sequestri nel frantoio per gli scarti di olive illegali | LE FOTO Il titolare del frantoio è stato quindi deferito in stato di libertà per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali TEANO – I militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Roccam ...Sarà Lorenzo Cantoni, chef umbro del ristorante Il Frantoio di Assisi, a rappresentare l’Italia ... cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta”, titolo che pone l’accento sui ...