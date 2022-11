La Gazzetta dello Sport

Tutti lo vogliono. Comprese le italiane Inter, Juventus e Milan. Perché dopo un serio infortunio nell'estate 2021 Marcussi è ripreso alla grande e sta vivendo una stagione super. In più ha un'altra caratteristica che rende appetibile alle big italiane e, più in generale, a quelle europee: tra 7 mesi sarà libero ...... alcuni effimeri, altri invece durevoli come fiori cristallizzati per sempre nella. Impronte ...il festival sono l'ex calciatore campione del mondo e attivista contro il razzismo Liliane ... Thuram pietra pregiata: così Inter e Juventus provano a superare il Bayern