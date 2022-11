Marzia Capezzuti sarebbe stata strangolata | spunta un video sul cellulare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 17 novembre 2022) Le ultime notizie sulla morte diarrivano da Chi l’ha visto. Il programma di Rai 3 è stato il primo a raccontare la storia della giovane milanese, arrivata a Pontecagnano nel 2017 e scomparsa nel nulla nel 2021, dopo aver vissuto per lungo tempo nella casa della signora Barbara. E da Chi l’ha visto arrivano importanti novità sulle indagini per omicidio e occultamento di cadavere, che coinvolgono una famiglia intera, quella di Barbara e altre persone indagate in questa triste e drammatica vicenda.stato proprio uno degli indagati a collaborare con le forze dell’ordine. Ha permesso il ritrovamento del cadavere di; il suo corpo, non era stato neppure nascosto, ma solo gettato come un rifiuto nei pressi del casolare abbandonato. Forse chi ha uccisoha pensato che ...