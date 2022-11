Giappone - Allo studio un aumento delle tasse sulle elettriche

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il governose sta valutando la possibilità di apportaremodifiche alleautomobilistiche per aumentare l'imposizione fiscale sui veicoli elettrici e compensare il calo del gettito determinato dalla crescente adozione della mobilità alla spina. Nel Paese, la formulazioneautomobilistiche è analoga a quella europea e una componente è legata a classi stabilite sulla base di cubature e potenza dei motori: vale fino a 110 mila yen (circa 760 euro al cambio attuale), ma è limitata a 25 mila yen per i veicoli a batteria o a celle di combustibile. Tra le possibili modifiche si sta valutando l'ipotesi, perseguita anche in diversi Paesi europei, di tassare lein base alla potenza del propulsore. Gettito in calo. Il ministero degli Affari interni ritiene ...

