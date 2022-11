Dramma a Bari | 21enne spara alla compagna e poi si toglie la vita L’accaduto

(Di giovedì 17 novembre 2022)e poi sila. La giovane, madre di una bimba, è in condizioni disperate In un appartamento di Cassano delle Murge, ieri mercoledì 16 novembre, si è consumato un. Un uomo di 21 anni hato ladi 18 anni e poi ha rivolto l’arma contro se stesso, uccidendosi. La donna, di origine marocchina, è madre una bimba piccolissima, secondo quanto riportato da Fanpage.it, “sarebbe stata raggiunta al petto da due colpi di arma da fuoco”. Subito trasportata in ambulanza all’ospedale Miulli nella vicina Acquaviva delle Fonti è stata poi traferita al Policlinico di, per l’estrazione dei proiettili dal torace. Attualmente si ...

