Doppio allenamento al “Cetilar”

(Di giovedì 17 novembre 2022) 17 Novembre 2022 Intensa giornata di allenamenti per il Pisa Sporting Club arrivato a metà di questa settimana senza impegni causa lo stop ai campionati per lasciare spazio alle Nazionali. La squadra nerazzurra ha trascorso l’intera giornata odierna sui campi del Centro Sportivo “” di San Piero a Grado; al mattino seduta dedicata principalmente alla parte atletica e aerobica con il lavoro tecnico-tattico concentrato nel pomeriggio e concluso poi da una sessione di tiri in porta. Domani pomeriggio la squadra nerazzurra tornerà all’Arena Garibaldi per affrontare in uncongiunto la formazione dilettante del Porta Romana: il test sarà effettuato a porte chiuse. Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

