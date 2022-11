Con la Cina serve cautela I consigli di Fontaine Cnas a Meloni

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’incontro a margine del G20 di Bali, in Indonesia, tra Joe Biden e Xi Jinping dimostra “sia i benefici sia i limiti della diplomazia Stati Uniti-”, spiega Richard, chief executive officer del think tank Center for a New American Security di Washington. “È utile mantenere le linee di comunicazione in una fase di tensioni. Tuttavia, Xi ha rifiutato di riprendere la cooperazione bilaterale sospesa prima della visita a Taiwan della presidente della Camera Nancy Pelosi, l’incontro non ha prodotto alcun passo avanti e le divisioni tra Washington e Pechino rimangono nette”, osserva. “I leader intendevano iniziare a individuare dei ‘guardrail’ per delimitare la loro competizione, ma tali limiti non sono ancora chiari. Si prospetta più continuità che cambiamento”, aggiunge. Il vertice è stato inevitabilmente segnato dalla guerra d’invasione russa ...