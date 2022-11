Comune e Guardia di Finanza sul Pnrr | l’intesa sui controlli di prevenzione e il monitoraggio

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –didi Benevento hanno siglato oggi un protocollo di intesa per ildelle procedure d’appalto per ile ladei reati. Il documento, che si colloca nella scia di analoghi atti firmati dagli Organi dello Stato con le Amministrazioni locali, consentirà alladidi svolgere il proprio lavoro con l’accesso ad una banca dati di progetti e di certificazioni anti mafia al fine di prevenire le infiltrazioni della malavita nella gestione degli appalti pubblici. Peraltroavevano già sottoscritto nei mesi scorsi un analogo protocollo di intenti, ma limitato al solo programma di ...

