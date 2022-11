Black Friday 2022 | quali sono i ‘trucchi’ per risparmiare

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilpromette disui prodotti, ma tante saranno le situazioni da tenere a occhio per non cadere in trappole. Ecco una nostra personale guida, che vi aiuterà a scegliere comeulteriormente sull’acquisto di elettrodomestici o solamente prodotti di consumo. I trucchi per ilIl 25 novembre scatta ile il 28 concentrerà il fuoco degli sconti sui prodotti di elettronica di consumo (quello che prima era il Cyber Monday), anche se molti marchi stanno facendo promozioni nei giorni precedenti e andranno avanti per tutto il mese. Anche quest’anno bisogna guardare a questi giorni con attenzione. Certo, per cogliere occasioni di risparmio, ora ancora di più preziose alla luce dell’inflazione ...

Trasformare la giornata di shopping delin un momento dedicato alla sostenibilità sociale, economica, ambientale. Dal 21 al 27 novembre torna, per la sua terza edizione, la Green Week organizzata da Acqua dell'Elba - Società ...Ilè fissato per il 25 di novembre ma le offerte per chi cerca una nuova VPN al miglior prezzo sono già disponibili e garantiscono un risparmio davvero considerevole oltre alla possibilità ...Il Black Friday promette di risparmiare sui prodotti, ma tante saranno le situazioni da tenere a occhio per non cadere in trappole. Ecco una nostra personale guida, che vi aiuterà a scegliere come ...Inizierà a mezzanotte di domani la Black Friday Week di Amazon. Dal 18 al 28 novembre saranno proposte decine di migliaia di offerte su prodotti di tutti i tipi. E c’è di più: il Black Friday vero e ...