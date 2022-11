Bending Spoons acquista Evernote

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nel 2023(una delle più popolari app di notes scaricabile sui nostri dispositivi) sarà italiana: ad annunciare l’acquisto èche – nome a parte – è una realtà italiana con sede a Milano. Si tratta di un caso più unico che raro: una software house tricolore perfeziona l’acquisto di una (non certo troppo piccola) realtà statunitense. Non sono resi ancora noti i termini economici dell’accordo, ma quello che sembra certo è che dal prossimo anno saràSpoon a lavorare sui 250 milioni di utenti attivi sull’app per appunti e memo con l’icona dell’elefante (e che si ispira alla proverbiale memoria dello stesso). “Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo si affidano aper organizzare la propria vita. In quanto tale,si adatta ...

