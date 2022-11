Bari | “autentico saccheggio a danno di coop in liquidazione” | indagato l’ex coordinatore regionale dell’Udc ed è ex assessore comunale

(Di giovedì 17 novembre 2022) C’è anche il nome di Vito Cozzoli, ex capo di Gabinetto del Mise, nelle carte dell’inchiesta che il gip di, Giuseppe Battista, ha definito un “” ai danni di cinqueerative che proprio il ministero dello Sviluppo Economico aveva posto incoatta amministrativa, una particolare procedura che interessa alcune tipologie di impresa che in caso di fallimento avrebbero notevoli ripercussioni sociali. La posizione di Cozzoli, attualmente presidente della società Sport e Salute, è stata archiviata dal gip su richiesta dalla procura barese dopo le ombre che si si erano addensate intorno a lui per la sua “vicinanza” a uno dei principali indagati dell’inchiesta,Udc pugliese Filippo Barattolo, ...

Il Fatto Quotidiano

Nella partita di andata i rossoverdi sono stati autori di unblitz che consente loro di essere in una buona posizione di vantaggio. 3 - 1 il risultato finale del match disputato lo scorso 3 ...Gemmato è un farmacista di, che ha iniziato la sua militanza politica nel Msi per passare poi ... il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha scatenato unputiferio politico per ... Bari, "autentico saccheggio a danno di coop in liquidazione": indagato l'ex coordinatore regionale dell'Udc CELEBRIAMO I 90 ANNI di Giovanni Ognissanti Giuseppe Di Bari: Un sipontino in riva al Sarno. Agosto 2022, sono a Ponte Persica; un negozio divide il ...CELEBRIAMO I 90 ANNI di Giovanni Ognissanti Giuseppe Di Bari: Un sipontino in riva al Sarno. Agosto 2022, sono a Ponte Persica; un negozio divide il ...