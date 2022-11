ATP Finals 2022 | Rafael Nadal saluta Torino regolando in due set Casper Ruud

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) Lo spagnolocon il sussulto d’orgoglio proprio dei grandi campioni: nel primo match della terza ed ultima giornata del Gruppo Verde delle ATPdi tennis l’iberico, già eliminato, piega per 7-5 7-5 in un’ora e quarantaquattro minuti il norvegese, già certo del primo posto nel raggruppamento. Nel primo set i servizi sono dominanti per otto giochi, poi i primi sussulti arrivano nel nono game, quandorisale dal 30-40 e poi annulla un secondo break point ai vantaggi prima di andare sul 5-4.non accusa il colpo e così trova il 5-5, ma da quel momentovince otto degli ultimi nove punti giocati e chiude sul 7-5 dopo 52 minuti. Nella seconda ...