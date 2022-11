Abusi sui minori | aumentano gli adescamenti online

Sky Tg24

Crescono gliminori nelle scuole . Nei primi sei mesi dell'anno in Italia sono aumentati del 54% i casi di "violenza sessuale aggravata perchè commessa presso istituti di istruzione". In crescita anche ...ROMA " Nel primo semestre dell'anno in corso, nell'ambito di una complessiva diminuzione dei reati dicommessiminori, che si attesta intorno al 10%, i delitti di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, violenza sessuale e violenza sessuale aggravata presso istituti di istruzione ... Abusi sui minori a scuola: aumento reati del 54% nel 2022 segnalazione e moderazione progettato per ridurre al minimo la visibilità dell'incitamento all'odio nei loro confronti sui social media e, quindi, proteggere sia i giocatori che i loro fan dagli abusi ...Viene presentato oggi (ndr), 17 novembre, alla vigilia della II Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela ...