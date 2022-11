WhatsApp | in arrivo una funzione che permetterà di usare lo stesso numero su più telefoni

Il mese scorso, grazie all'aggiornamento 2.22.21.6 dibeta per Android, il sito Wabetainfo aveva già annunciato l'della modalità multi - dispositivo. Ora lo stesso sito riferisce dell'inizio dei test. Ecco come funziona - Per collegare il ...Secondo alcune indiscrezioni, l'sul mercato del nuovo modello dovrebbe avvenire nel 2024 (o ...Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche! Facebook Twitter...In arrivo due modifiche nell'app di messaggistica: WhatsApp beta consente già di inviare messaggi a se stessi e collegare anche i tablet con il proprio account. Due funzionalità che gli utenti hanno ...Si tratta della "modalità Companion", per ora in fase di test e riservata ad alcuni utenti Android della versione beta ...