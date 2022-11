Ultime Notizie Roma del 16-11-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il mio ancora Cina su questo non preferisco rispondere in questa sede perché non sarebbe Cortese nei confronti del mio interlocutore che arriva dopo così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrando La Stampa balia il termine reggimenti prima di partecipare al bilaterale con il presidente cinese sin Jin Ping che è stato posticipato Mi dispiace io lo avevo organizzato prima aggiunto meloni però Ne parleremo nei prossimi giorni anche sulla base di quello che ci diciamo Oggi si è riunito il consiglio del Nord Atlantico il principale organo decisionale della NATO convocato d’urgenza Dopo l’esplosione che ha ucciso due persone a prezzo love località rurale del sud-est della Polonia pochi chilometri a nord del confine con l’Ucraina al termine segretario ...