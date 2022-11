Qatar 2022 | gli organizzatori minacciano e interrompono una troupe danese poi si scusano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Glidella Coppa del Mondo si sono scusati con un’emittente televisivadurante una trasmissione in diretta da una strada di Doha che è stata interrotta da funzionari di. Gli operatori sono stati minacciati dalle autoritàiote che hanno minacciato di rompere la loro attrezzatura fotografica. A riportare la notizia è il Guardian. I giornalisti del canale TV2 sono stati fermati nella tarda serata di martedì, ha ammesso in un comunicato il Supreme Committee for Delivery & Legacy. “Dopo l’ispezione dell’accredito valido per il torneo e del permesso di ripresa della, la sicurezza ha presentato delle scuse all’emittente prima che lariprendesse la propria attività“, hanno detto gli. Il ...

