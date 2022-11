Napoli | Lozano | “Andai in azzurro solo per Ancelotti | pandemia momento davvero difficile per me”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’attaccante delHirvingha parlato, nel corso di una lunga intervista al “The Players’ Tribune”, della sua avventura fin qui vissuta in maglia azzurra e del prossimo Mondiale in Qatar con il Messico. Il messicano ha dunque esordito, raccontando il suo rapporto con Carlo: “Quando ho sentito il suo nome sono quasi impazzito. Voleva che io andassi a giocare per lui nel. Mi chiamava ogni settimana, se mi infortunavo mi chiedeva come procedesse il recupero. Come avrei potuto dirgli di no? Carlo è un grande tecnico, ma è ancora migliore come persona. La prima sera in Italia portò me e la mia famiglia a cena con la sua. Fu molto importante per me, perché a volte la gente non si rende conto di quanto siacambiare Paese come calciatore. Soprattutto per i sudamericani, ...