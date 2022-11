MotoGP Honda | una pessima idea affiancare Marquez e Mir? La difficile convivenza può frenare lo sviluppo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nelle ultime settimane si è discusso parecchio relativamente alla potenziale coabitazione spinosa tra Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini in seno al Ducati Factory Team. D’altronde sono connazionali e coetanei, rivali da quando correvano nelle minimoto e provenienti da ambienti formativi differenti. Peraltro hanno due personalità forti, seppur in maniera totalmente diversa. In comune c’è, però, la medesima ambizione. Anzi, il riminese sogna di strappare al piemontese il ruolo di Campione conquistato nel 2022. Insomma, gestire queste dinamiche non sarà semplice. Cionondimeno, allargando gli orizzonti e uscendo dalla visione italo-centrica, bisogna prendere atto di come nel panorama della2023 ci sia una coppia ben più pronta a scoppiare di quella imbastita da Borgo Panigale. Il riferimento è al tandem creato da HRC, che ha deciso di...