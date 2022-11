Meloni e Xi | un' ora di colloquio al G20 | Riapriamo tutti i canali di dialogo | anche sui diritti umani

(Di mercoledì 16 novembre 2022) AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del Vertice dei Paesi del G20 con il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Un incontro improntato alla cordialità". Lo fa sapere palazzo Chigi al termine dell'incontro al temine del vertice di Bali. "ha espresso l'interesse del Governo italiano a promuovere gli interessi economici reciproci,nell'ottica di un aumento delle esportazioni italiane in Cina. Allo stesso tempo Xi ehanno riconosciuto l'antico rapporto tra Italia e Cina, due civiltà millenarie, sottolineando il successo dell'anno della cultura Italia-Cina. Il Presidente Xi ha richiamato i messaggi scambiati con il Presidente Mattarella in tale circostanza", aggiunge la nota. Chinese President Xi Jinping to meet ...

Lo ha deciso il governo, venendo incontro alle richieste della Lega (10.000 euro) e alzando ... Acquistare un'auto in contanti non è la norma ma succede e succederàsempre più spesso, vista ...Sul tema della parità - ha aggiunto - il nostro paese era un fanalino di codasiamo all'...ha sottolineato l'importanza degli incontri bilaterali "non solo con i Paesi del G7, più abituati a ...Venerdì 18 novembre invasione di piazze e strade con lo slogan 'Ora decidiamo noi' ad opera degli studenti che ... superare i 150mila studenti scesi a manifestare lo scorso anno. No Meloni day, in ..."Il governo ha bisogno del suo nemico per cementare il consenso. Come Oxfam, ci chiediamo se davvero l’Italia abbia bisogno di tutto questo..." ...