LIVE Albania-Italia 1-0 | amichevole calcio in DIRETTA | Ismajli segna con un colpo di testa

(Di mercoledì 16 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Gol di, rete made in Empoli, punizione di Bajrami con rete dida parte di1-0. 17? Fallo di Bastoni su Broja, l’arbitro grazia il difensore centrale. 15? In difficoltà sugli esterni l’grazie alle incursioni di Grifo e Zaniolo. 13? Zaniolo dopo una respinta di Berisha non trova la porta. 11? Tiro a giro di Grifo che finisce largo. 9? Anche l’comincia ad alzare il baricentro. 7? Errore da parte di Dimarco che con il tacco lancia Broja che viene fermato da Bastoni. 5? Bellissima progressione di Zaniolo che in mezzo non trova Grifo sull’altra fascia. 3? Inizio aggressivo dell’, pressing alto sulla difesa azzurra. 1? ...

Probabili formazioni(3 - 5 - 2) Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, N. Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni. ITALIA (3 - 4 - 3) Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di ...TIRANA () - Nello stadio in cui la Roma a maggio ha alzato la Conference League al cielo di Tirana riparte l' Italia di Mancini . All'AirStadium va in scena l'amichevole contro la nazionale dell'ex tecnico di Napoli e Lazio Edy Reja. Per il ct azzurro è l'occasione per sperimentare i nuovi, dare fiducia ai giovani e provare a ...11' - Continia a palleggiare l'Italia, ora l'Albania sembra essere meno aggressiva e più attendista. 9' - Grifo! L'attaccante del Friburgo riceve palla al limite dell'area e cerca un destro a giro ...Due amichevoli per dimenticare la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Inizia oggi il ciclo di sfide, tutte in trasferta, contro Albania e Austria che vede impegnata la Nazionale di ...