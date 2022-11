Lazio | un sondaggio terrorizza il Pd La partita è persa in partenza FdI vola al 32 | 6%

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) C’è unche, letteralmente, i dirigenti del Pd. E riguarda la Regione, dove il vento di destra – secondo la rilevazione dell’Istituo Izi – fa balzare Fratelli d’Italia al 32,6%. Un dato che, unito ai voti di Lega (5,5%) e Forza Italia (5,8%), porterebbe il centrodestra vicino al 50%. Non ci sarebbedunque per i dem, che puntano su Alessio D’Amato assieme al Terzo Polo. Ilsulla sfida D’Amato-Rampelli Il candidato di sinistra D’Amato viene testato in confronto al papabile Fabio Rampelli e in questa sfida appare largamente perdente con uno scarso 27, 4 per cento contro il 48,8 dell’esponente di FdI. Rampelli, inoltre, risulterebbe vincente in ogni caso: sia se a sfidarlo fosse il campo “largo” sia se il confronto dovesse essere con il “campo ristretto”, cioè ...