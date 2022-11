Imprenditore quarantenne di Arezzo muore a Dubai | scatta l' inchiesta - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Marco Mazzeschi è deceduto a fine ottobre, all'apparenza per un infarto. Ma la salma, rientrata in Italia a inizio novembre, è stata sottoposta ad autopsia il 15 ...... se non quella politica acquisita quando Abdul Aleem Khan, all'epoca rampante, s'... L'Khan, proprietario del Vision Group , uno dei maggiori marchi immobiliari del Paese, ... Imprenditore quarantenne di Arezzo muore a Dubai, scatta l'inchiesta Marco Mazzeschi è deceduto a fine ottobre, all'apparenza per un infarto. Ma la salma, rientrata in Italia a inizio novembre, è stata sottoposta ad autopsia il 15 novembre ...Pare che l'azienda che ha ricevuto i capi d'abbigliamento dal quarantenne cinese, abbia contestato una qualità mediocre del lavoro e per questo non abbia tirato fuori neppure un euro ...