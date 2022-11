Il C2C guarda già al 2023

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Dopo tre anni di sospensione della vita collettiva, con uno spostamento di tutti gli eventi in formato digitale o al massimo in formato ultra-ridotto, ai primi di novembre il C2C (nuovo nome dello storico Club to club) è tornato più in forma che mai per festeggiare il ventesimo compleanno. Il bilancio di questa edizione post-pandemia, sold out da alcune settimane prima del debutto e con un’affluenza di 35 mila persone, è entusiasmante. I vent’anni del C2C hanno confermato la vocazione internazionale del festival torinese che ha ospitato artisti di 14 nazionalità da 5 continenti, con 32 show, di cui 12 debutti assoluti e 11 esclusive italiane. Tra gli altri, sui palchi del C2C 2022, da giovedì a domenica tra il Lingotto e OGR (negli stessi giorni di Artissima), sono passati Arca, Low, Caterina Barbieri, Jamie XX, Autechre, Caribou, Lyra Pramuk, Pa Salieu, Elena Colombi, Nu Genea, Bicep, ...