Esplosioni in Polonia | Stoltenberg | «Prime indagini parlano di missile di difesa ucraino Ma non è colpa di Kiev»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Oggi, 16 novembre, si è tenuta la riunione straordinaria degli ambasciatori del Consiglio Atlantico. Il vertice speciale della Nato è stato convocato per discutere dell’esplosione avvenuta inal confine con l’Ucraina che ha causato due vittime. Nella conferenza stampa a margine dell’incontro, il segretario generale Nato Jensdimostra prudenza ma si sente di rassicurare: «Lesull’accaduto sono in corso, necessitiamo di aspettare l’esito ma non abbiamo indicazioni che lesiano frutto di un attacco deliberato e non abbiamo indicazioni che la Russia stia preparando un attacco alla Nato». L’attacco a Putin L’incidente di ieri sera, 15 ottobre, non sembrerebbe dunque essere responsabilità di Mosca, almeno direttamente. Ma neanche di, nonostante «gli esiti ...