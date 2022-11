Da Riyadh a Dhahran | Ithra accoglie il FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola e organizza talk session con importanti star del calcio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022), Arabia Saudita, 16 novembre 2022 /PRNewswire/Ilbyha concluso la penultima tappa del suomondiale presso il King Abdulaziz Center forCulture (), prima di dirigersi verso il Qatar. Nell'ambito del, l'originale trofeoha viaggiato in 51 Paesi e territori visitando per la prima volta tutte le 32 nazioni che si sono qualificate per la. La penultima tappa delè stata ospitata nelle città di Jeddah, Riyad e, per ...