Capodanno a Napoli con Franco Ricciardi in piazza Plebiscito

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La notte diinsieme alla musica diche, proprio in questi giorni, ha parlato in vista dell’uscita del suo ultimo album. Una notte speciale quella del 31 dicembre a. Come riportato da Fanpage,, il cui ultimo album si intitola ‘Je‘, chiuderà quella che sarà una notte indimenticabile per cittadini

...servizio per tutto il giorno di Natale e per il giorno dibus, metro e funicolari. Il 25 dicembre 2022 e il 1 gennaio 2023, i mezzi continueranno un servizio no stop per la città di. .... Gennaro, presidente del Comitato Valori collinari già presidente della circoscrizione Vomero, torna ancora una volta a segnalare le condizioni disastrose del traffico nell'area ...Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari già presidente della circoscrizione Vomero, torna ancora una volta a segnalare le condizioni disastrose del traffico nell’area collinare del ...Sarà Franco Ricciardi a chiudere lo spettacolo di Capodanno 2023 a Napoli, la notte del 31 dicembre prossimo. Il concertone di Ricciardi seguirà lo show di Peppe Iodice, "Peppy Night", che vedrà come ...