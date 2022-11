Argentina | Dybala a rischio per Qatar 2022? Annuncio di Scaloni

, i giocatori a rischio esclusione Il ct dell'ha poi aggiunto: " Non posso ... Secondo TyC Sports, i giocatori a rischio sarebbero Nicolás González, Paulo, Cristian Romero e ...Commenta per primo L'può cambiare pelle all'ultimo prima dei Mondiali in Qatar : qualcuno rischia il taglio. A ...A RISCHIO - Ma a chi si riferisce Scaloni A fare chiarezza ci ha ...Argentina, i giocatori a rischio esclusione Il ct dell'Argentina ... Secondo TyC Sports, i giocatori a rischio sarebbero Nicolás González, Paulo Dybala, Cristian Romero e Papu Gómez.L'attaccante dell'Inter a segno nell'amichevole vinta 5-0 dai campioni del Sud America contro gli Emirati Arabi Uniti, alla quale non hanno partecipato né il romanista, né Lautaro ...